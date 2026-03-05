Mató de un escopetazo a la pareja: la absolvieron porque actuó en legítima defensa

La mujer de 45 años que en abril del año pasado mató de un escopetazo en el pecho a su pareja en un campo de Balcarce quedó en libertad luego del juicio abreviado que se cerró en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 y que la absolvió al entender que se trató de un homicidio agravado por el vínculo y por la utilización de un arma de fuego en el que obró con la causal de justificación de la legítima defensa.

En sintonía con el acuerdo que presentaron el fiscal Rodolfo Moure y la defensa de Sofía Ibarra a cargo de la abogada penalista Luz Alonso Proto, el Juez Alexis Simaz absolvió libremente a la imputada y dispuso su inmediata libertad. El magistrado dispuso que se libre un oficio a la Dirección de Monitoreo Electrónico ya que la mujer estaba cumpliendo la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario desde julio del año pasado.

El magistrado dio por acreditado que la mañana del 27 de abril de 2025 en el interior de la casa quinta emplazada en calle 63 y 80 de Balcarce y en el contexto de una confrontación, Ibarra tomó una escopeta Sportman calibre .16 y efectuó un disparo en la zona toráxica a Juan Félix Melucci. La víctima presentó orificio de entrada de proyectil con quemadura y ahumamiento que causó una lesión pulmonar y hemorragia que provocó su fallecimiento de manera inmediata.

A partir del análisis de la prueba y luego de la recalificación que hizo el Ministerio Público Fiscal, Simaz afirmó que existió una agresión ilegítima, configurada no sólo por los episodios de violencia referenciados a lo largo de la relación entre ambos, sino por los golpes, empujones e insultos que Melucci le profirió a Ibarra al llegar a la casa quinta esa madrugada. “La agresión era actual e inminente al momento en que Ibarra ejerció su defensa”, agregó.

A diferencia de lo considerado por el fiscal, el Juez entendió que “la proporcionalidad en el medio empleado debe ser analizada a la luz de la continuidad de la violencia que Ibarra venía sufriendo”.

Momento del hallazgo.

A partir de la modificación de calificación que hizo el Ministerio Público Fiscal, la defensa había solicitado la excarcelación de Ibarra. “Durante la audiencia planteamos al magistrado que se fallara con perspectiva de género y así pasó. Fue un fue un trabajo inmenso porque a ella le dijeron que iba a una pena de prisión perpetua, pero siempre estuvo claro que era una legítima defensa”, dijo Alonso Proto a este medio.

Ya al momento de pedir el arresto domiciliario, la abogada señalaba que se desoía el compromiso internacional asumido en la lucha contra la violencia de género, porque el comportamiento de homicidio por legítima defensa en ese contexto de violencia machista, física, psicológica y simbólica que ejerció Juan Félix Melucci, esa noche y a lo largo de todo el vínculo sentimental que mantuvo con su defendida, estaba acreditado y no había sido valorado.

En su ampliación de declaración, Ibarra dijo que la pareja estuvo separada casi cuatro años y habían retomado la actividad en enero de este año, aunque no se lo contó a sus hijos. El 26 de abril pasado la pareja discutió en dos boliches de Balcarce y que al retirarse le pidió que la dejara en su casa, pero la llevó hasta la quinta donde ocurrieron los hechos.

Juez Alexis Simaz.

Ibarra dijo que la golpeó, la hizo sangrar y que ella logró mandó un par de audios a una amiga, por lo que él le pidió que se fuera. Según su versión, agarró una escopeta, subió al auto y dejó el arma arriba del volante cuando Melucci se acercó, le abrió la puerta del rodado y quiso agarrarla.

Tal como se informó oportunamente, el cuerpo de la víctima fue hallado junto a un vehículo Peugeot 206, en cuyo interior se encontraba una escopeta sobre el asiento tras un llamado al 911. Fue personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce el que llegó al predio "Los Abuelos", ubicado en las calles 63 y 78 de esa localidad tras el aviso a la Central de Emergencias.