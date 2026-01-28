Peligrosa estafa en Mar del Plata: ofrecían VTV truchas en un grupo de WhatsApp

La oblea de la VTV era ofrecida en un grupo de WhatsApp. Imagen ilustrativa.

En los grupos de WhatsApp suelen darse varias situaciones, algunas graciosas y otras no tanto, como fue el caso de un vecino que sorprendió a todos ofreciendo algo totalmente ilegal.

“Perdón grupo vendo VTV original. Sale de adentro. Llevo a domicilio. La escaneamos y la pegamos. Me pagan en el momento de la entrega”, escribió el hombre a través de la red de mensajería.

A los minutos, una vecina preguntó el precio pero no obtuvo respuestas, al menos directa, por parte del “vendedor”. De inmediato, otros integrantes del grupo salieron a cruzar al hombre, que le reprocharon que el grupo no se compartían ese tipo de publicaciones.

“La chica que creó el grupo fue para vender ropa americana. Nada que ver con estas cosas así que enseguida que vio esto, lo eliminó del grupo”, mencionó a 0223 otro integrante del grupo.

La estafa se repite en varias ciudades del país

Lo cierto que este tipo de estafas no es nueva y conlleva además un verdadero peligro tanto a peatones como automovilistas.

En septiembre pasado una red que vendía oblea de Verificación Técnica Vehicular (VTV) apócrifas, fue desmantelada, cuando descubrieron que comercializaban el calco a 70.000 pesos. El caso fue divulgado por el noticiero TeleNoche. Lo peor es que al escanear el QR, verificaron que pasaba como uno legal y tenía la firma de un funcionario que había fallecido.

En ese momento, desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmaba existían 227 denuncias por estos documentos truchos, dieron de baja 80 páginas web y lograron la detención de 15 personas vinculadas a la venta de VTVs truchas. Aunque admitieron que el problema persiste y afecta a la seguridad vial.

Dónde denunciar

Cabe recordar que semanas atrás, desde la cartera de Transporte renovaron la página web de la VTV con nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de los usuarios y acercar herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas.

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo.

Al margen, esta denuncia en momentos que hay gran polémica por el fuerte aumento de la VTV, que de $79.640,87, desde el 16 de enero pasó a costar $97.057,65, vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base.