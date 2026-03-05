Gerardo Romano denunció que le hicieron una estafa como en El Marginal y casi pierde 55 mil dólares: "Me creí todo"

Gerardo Romano denunció que fue víctima de un intento de estafa que lo tuvo a punto de suspender la función de "El Secreto" en Mar del Plata y viajar a Montevideo para ocuparse de la supuesta detención de su hija. "En El Marginal hay una escena exactamente así", contó el actor, quien encarnó a uno de los personajes más temidos de la serie.

Según relató Romano a 0223, hace pocas horas un hombre lo llamó y le dijo que Rita, su hija de 21 años, estaba detenida en una comisaría de Montevideo. El "cuento" fue breve, pero en ningún momento lo puso en duda: "Estoy impresionado porque soy un profesional de la actuación, de hacerte creer el personaje, y estuve más de 25 minutos hablando con un supuesto policía".

"Lo hizo perfecto", contó Romano sobre el llamado del estafador y explicó: "Me dijo que mi hija, que vive en Uruguay, estaba en una Comisaría porque la habían asaltado y la habían cagado a trompadas. Que estaba detenida, porque había habido un homicidio, alguien le habia pegado un tiro a uno de los delincuentes y estaba muerto".

El actor contó que le decían que su hija iba a estar presa durante 40 días, mientras realizaban pericias para determinar cómo se habían dado los hechos. Podía irse, pero si pagaba 55 mil dólares de fianza porque era extranjera.

La pesadilla no terminaba ahí. Después de hablar con el supuesto policía, "viene mi supuesta hija al teléfono y hablaba entrecortada. Yo le preguntaba para que me contara qué había pasado, pero ella lloraba. Estoy realmente sorprendido porque me creí todo".

Alterado por la situación y ansioso por ocuparse, Romano cortó el teléfono para llamar a la mamá de su hija, quien "no tenia ni idea, casi se infarta". "Le dije que tenía que levantar la función acá para salir para Montevideo y que la ponía en contacto con un abogado penalista, que hablaba con el banco para juntar la guita", relató el actor.

Afortunadamente la pesadilla terminó cuando se dieron cuenta de que todo era mentira: "Me llamó la madre y me dijo 'Rita está lo más bien en la playa con una amiga'". "Pasé de tener una hija presa en Uruguay, que había sido cagada a trompadas a enterarme que era todo mentira", indicó Romano y agregó: "Estoy muy feliz y es una sensación difícil de explicar porque en realidad nunca hubo peligro".

"Estuve a punto de dejar todo porque es un hijo... Un ángel al que le pasa una cosa así... estaba presa, imputada y golpeada y yo inoperante en Mar del Plata. Y en la mitad del duelo que ya estás elaborando te enterás que era todo mentira. Me resulta increíble como estuve hablando más de 20 minutos y me la hizo creer", cerró el actor.