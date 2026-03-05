Video: trapito armado con una faca terminó llorando después de un enfrentamiento

Dos cuidacoches protagonizaron una violenta pelea por el territorio en la noche de este miércoles en el centro de Mar del Plata y uno de ellos terminó llorando y al resguardo de la Policía. "Me rompió las costillas", le decía con angustia a los efectivos.

El bizarro episodio, pero reflejo de la madrugada marplatense, se registró en Entre Ríos y Bolívar, cuando dos "trapitos" comenzaron una disputa "para ver quién se quedaba con la cuadra", según alegaron testigos a 0223.

"Te voy a cortar, te voy a cortar", era la amenaza del sujeto que figura en el video, quien no exageraba sobre sus intenciones y sacó un cuchillo de entre sus prendas. En el transcurso del conflicto, los individuos se trasladaron una cuadra, hasta Entre Ríos y Moreno, lugar en el que intervinieron efectivos policiales.

"Tenían una diferencia importante de tamaño y uno se cayó. Cuando llega el personal le sacó la faca, aunque no los detuvieron, solo los llevaron a distintos lugares, uno a Entre Ríos y otro a la costa. En una semana aparecen de nuevo", relató un vecino de la zona que convive diariamente con hechos de este estilo.

Uno de los hombres, visiblemente perdedor de la gresca, no pudo contener las lágrimas y sumamente afligido, le aseguraba a un agente de seguridad que planeaba matarlo y que le había fracturado las costillas, mientras las autoridades intentaban calmarlo y animarlo. "Pedazo de quebrado, te voy a matar", le gritó entre el llanto y el dolor.

Por su lado, según el frentista que registró el hecho, "podés pasar a cualquier hora después de las 21" para encontrarte con cuidacoches "a los gritos", exigiendo "5 o 6 mil pesos por estacionar" y "rayando autos" en caso contrario, lo que mantiene a la gente "con miedo y aterrada".