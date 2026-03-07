A Colapinto se lo ve preocupado y al Alpine sin grandes mejoras respecto a 2025.

Franco Colapinto cerró la clasificación para el Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario 2026 de Fórmula 1, en el puesto 16. El piloto argentino logró avanzar a la segunda fase de la clasificación, conocida como Q2, en una sesión difícil para Alpine en el circuito de Melbourne.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó dos puestos más arriba, en la posición 14°. La escudería Alpine volvió a evidenciar problemas de rendimiento con el modelo A526, que no logró competir al nivel esperado frente a rivales directos.

La clasificación estuvo dominada por Mercedes, que logró un destacado 1-2. George Russell obtuvo la pole position con un tiempo de 1:18.518 , mientras que su compañero Andrea Kimi Antonelli registró 1:18.811 para completar el doblete del equipo alemán.

Por detrás, Isack Hadjar logró asegurar la tercera posición con Red Bull Racing, a 0.785 segundos del tiempo de Russell. La jornada fue complicada para Red Bull, ya que Max Verstappen sufrió un accidente en su primer intento de vuelta rápida, lo que condicionó su rendimiento en la clasificación.

Colapinto logró avanzar a la Q2 con un margen muy ajustado, gracias a una vuelta destacada al final de la primera tanda clasificatoria, donde marcó su mejor tiempo del fin de semana: 1:21.200 . Además, la eliminación sin tiempos de tres pilotos, Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams) y el propio Verstappen, facilitó que el argentino permaneciera entre los 15 mejores para pasar a la siguiente etapa.

Sin embargo, en la Q2, Alpine volvió a mostrar sus limitaciones. Colapinto no pudo mejorar sus registros y culminó 16°, mientras que Gasly terminó 14°.

Consultado sobre las dificultades del equipo, Colapinto manifestó: "Es muy difícil solucionarlo rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto. Lleva tiempo mejorar estas cosas. Creo que lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes del auto y trabajar en eso".