Colapinto no pudo mejorar y fue 16to en la P3

Franco Colapinto terminó su participación en el decimosexto lugar de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera fecha del calendario de la Fórmula 1.

La sesión contó con dos banderas rojas: la primera llegó a los 10 minutos por una pérdida de potencia del piloto de Williams Carlos Sainz, que lo obligó a detener el auto en la calle de boxes, mientras que la segunda se dio a los 48 minutos, con un choque del Mercedes de Kimi Antonelli en la curva 2.

Por su lado, el argentino tuvo un mejor tiempo de 1:21.413, a más de dos segundos de la punta, tomado por el Mercedes de George Russell con un 1:19.053, y quedó un puesto por debajo de su compañero de equipo.

La sesión tuvo problemas desde su propio inicio: programada para las 22:30, no comenzó hasta 20 minutos después del horario estimado, debido a un duro accidente ocurrido en la carrera sprint de la Fórmula 3, entre dos compañeros del equipo Prema. El choque se dio en la curva 5 y requirió la reparación de las protecciones que cubren un paredón, cuyo arreglo demoró el inicio.

Iniciada la hora de entrenamiento, el primero en salir a la pista fue Colapinto, quien puso las gomas duras para realizar una prueba de configuración de carrera, para la cual carga el auto con combustible suficiente para realizar, al menos, 10 giros, aunque esto no pudo ocurrir por el rápido abandono del español de Williams Carlos Sainz.

El expiloto de Ferrari y McLaren se encontró sobre el final de su vuelta de instalación y procedió a comenzar su primer giro cronometrado, aunque sufrió una repentina pérdida de potencia que lo obligó a parar el auto en la entrada de la calle de cajas. Además, pidió que los comisarios de seguridad no empujaran su coche esperando lograr arrancarlo nuevamente, algo que no consiguió y, con tanta demora, generó una bandera roja.

Luego de la misma el primer líder de la sesión fue Kimi Antonelli, con un 1:20.324 aprovechando la potencia de un motor Mercedes que arrancó el fin de semana demostrando ser el más potente, aunque el italiano tendría un importante choque en la curva 2, al tocar por demás el piano interno y el control de la parte posterior de su vehículo, que terminó impactando en las barreras de protección de ambos costados y generó una nueva bandera roja.

Con tres minutos para volver a la pista, todos los pilotos tomaron la decisión de salir con ruedas blandas, con el objetivo de probar los ajustes de clasificación, y quien marcó el ritmo fue George Russell, seguido por ambos políticos de Ferrari: Lewis Hamilton a 0.616 segundos y Charles Leclerc a 0.774.

En el lado de Alpine continúan las caras largas, ya que el rendimiento definitivamente no es el esperado: con poco ritmo en las simulaciones de clasificación, Pierre Gasly culminó decimoquinto con un mejor tiempo de 1:21.071, tres décimas más rápido que el argentino, por lo que el primer objetivo para ambos podrá superar la primera etapa de la clasificación (Q1), la cual elimina a los seis peores participantes.