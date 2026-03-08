Telekino: un apostador acertó los 15 números de Rekino y se lleva más de $3 millones
El sorteo del Telekino de este domingo 8 de marzo puso en juego más de 364 millones de pesos y los premios extra. Mirá los resultados.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo del Telekino número 2418 de este domingo 8 de marzo puso en juego un pozo de más de 364 millones de pesos más un viaje a Río de Janeiro para dos personas buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.
El pasado 1 de marzo hubo un afortunado ganador de la provincia de San Luis que acertó los 15 números y se hizo de un premio de $347.903.528 más un auto 0km y una casa estilo americana.
Es por eso que este domingo, en el sorteo Tradicional del Telekino, hubo en juego un pozo de más de 178 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más un viaje a Río de Janeiro para dos personas.
Los números que salieron fueron: 19 - 24 - 20 - 22 - 08 - 21 - 05 - 07 - 03 - 04 - 13 - 09 - 17 - 01 - 23. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 24 ganadores y cada uno se lleva $410.511.
Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 806.166 (Buenos Aires), 791.141 (Buenos Aires), 417.881 (San Juan), 161.985 (Caba) y 323.818 (La Rioja). Cada uno se lleva un premio de 2.000.000 pesos.
Por su parte, el sorteo del Rekino puso en juego un pozo más de 3 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 21- 24 - 16 - 03 - 14 18 - 12 - 04 - 19 - 07 - 25 - 09 - 15 - 11 . 02. En este sorteo hubo un ganador con los 15 aciertos que se hizo de la suma de $3.648.988.
¿Cómo jugar al Telekino?
Cada cartón de TELEKINO cuesta $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).
Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.
Temas
Lo más
leído