Más vivo que nunca: Aldosivi le ganó a Huracán y se ilusiona

El equipo de Guillermo Farré le ganó 2-0 al "Globo" y salió del último lugar de ambas tablas.

Aldosivi le ganó 2 a 0 Huracán por la 12 del Torneo Clausura de La Liga Profesional de Fútbol y salió del último lugar de la tabla anual y de los promedios.

Un arranque de partido frenético en los primeros 15 minutos. La primera clara del partido fue para el local, que en los pies de Martín García, el mediocampista remató desde afuera del área y obligó a que Meza la tire al córner.

El tiro de esquina lo desaprovechó el equipo de Farré y la visita tuvo un contragolpe muy peligroso: fue cinco contra dos, Miljevic abrió al sector derecho, le llegó a Cabral que remató y la pelota pegó en el palo y afortunadamente Moya despejó al lateral.

A los 16 llegó el primer tanto de la tarde. Tiago Serrago le metió un gran pase en profundidad a De La Vega que le ganó la espalda a Guidara y se fue mano a mano contra Meza, el atacante no fue egoísta y cedió al medio la pelota para que Guzmán la empuje y ponga 1-0 arriba al "Tiburón".

Luego del gol, el local se agrandó y tuvo dos jugadas peligrosas desde afuera del área. En primera instancia Giani remató y obligó que Meza nuevamente se luzca para evitar el segundo de la tarde. Mientras que la siguiente fue de De La Vega, Guzmán lo asistió y el atacante remató fuerte al primer palo pero la pelota se fue por encima del travesaño.

Durante los últimos diez minutos de la primera parte, Huracán consiguió agarrar un poco más la pelota y dominar la.mitad de cancha pero no consiguió llevarle peligro al arco de Carranza.

En el arranque de la segunda mitad tuvo la chance de aumentar la diferencia en el marcador De La Vega pero se le trabó el pie en el terreno de juego y salió lesionado con gestos de mucho dolor. En su lugar ingresó Franco Rami para ocupar la posición de centrodelantero.

A los 60, el "Tiburón" tuvo el 2-0 tras una jugada inédita con muchos rebotes, la pelota le quedó a Serrago que remató cruzado y Meza se quedó con la pelota.

Cinco minutos más tarde, Natanael Guzmán desbordó por el sector derecho, le tiró un gran centro a Rami que cabeceó y la pelota se fue apenas por encima del travesaño.

Cuando finalizaba el partido y Aldosivi estaba contra las cuerdas, Leiva recuperó en mitad de cancha y comando un gran contragolpe, abrió al sector derecho para Rami que remató cruzado Meza dejó rebote y apareció Cerato para picarla por sobre Meza y puso el 2-0.

Con este resultado Aldosivi superó a San Martín de San Juan en las dos tablas. Además sumó su segundo triunfo consecutivo para llegar a los 24 puntos y quedó a dos unidades de Godoy Cruz en la anual. Mientras que en los promedios se acercó a Sarmiento de Junin.

El viernes que viene el equipo de Guillermo Farré visitará a Racing en el Cilidro de Avellaneda en busca de seguir sumando puntos para mantener la categoría.