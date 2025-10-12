Aldosivi quiere salir del último lugar ante Huracán: horario y formaciones

El equipo de Guillermo Farré buscará su segunda victoria consecutiva para mantener las esperanzas de quedarse en la máxima categoría del fútbol argentino.

Esta tarde a partir de las 14:30, el Aldosivi de Guillermo Farré recibirá a Huracán en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El conjunto marplatense está último pero llega tras su primera victoria en el certamen; mientras que el “Globo” viene de ganar y desde el noveno lugar, se entusiasma con meterse en zona de playoffs.

Ambos llegan con distintas realidades y peleas para este cierre de campeonato:

El "Tiburón" actualmente último tanto en la Tabla Anual como en la de Promedios está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en estos cinco partidos que le quedan para finalizar el torneo. Hoy por lo pronto se encuentra a cinco de la salvación que la estaría marcando Godoy Cruz .

como en la de está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en estos cinco partidos que le quedan para finalizar el torneo. Hoy por lo pronto se encuentra a cinco de la salvación que la estaría marcando . Por su parte, Huracán actualmente se encuentra octavo en el Torneo Clausura , siendo el último equipo que ingresa a los playoffs; mientras que en la tabla anual se encuentra en zona de Copa Sudamericana en el octavo lugar. Por esta razòn también se encuentra obligado a ganar para asegurar su cupo en ambos frentes.

Posibles formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonatan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi, Matías García; Natanael Guzmán, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Las autoridades del encuentro serán:

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Ivan Nuñez

Asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto Árbitro: Nelson Sosa

VAR: Felipe Viola

AVAR: Jorge Broggi