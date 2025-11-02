Desde Mar del Plata y Miramar, dos nuevas medallas de oro para el atletismo nacional

La delegación argentina U20 de atletismo consiguió varias medallas en el Campeonato Sudamericano, que concluirá este domingo en Lima, Perú. Entre los podios más destacados se cuentan los oros de la marplatense Juana Zuberbuhler y la miramarense Irene Saray Pernía, que da ventaja de edad y sigue demostrando un impresionante nivel.

En la primera jornada, Juana Zuberbuhler inauguró el medallero con el oro en los 1.500 metros, con un tiempo de 4:35.96. La integrante del equipo que encabeza Leonardo Malgor, se une a la exitosa serie de mediofondistas surgida de la escuela marplatense y logró su título por delante de la colombiana Karol Luna (4:38.31) y la brasileña Luise Rosa Braga (4:40.35).

La otra que dio que hablar de la costa atlántica, fue Irene Saray Pernía, que todavía pertenece a la categoría menor, pero no le importa y sumó un nuevo título internacional a una campaña en pleno crecimiento. La miramarense se colgó la medalla de oro en los 3000 metros llanos con un tiempo de 9.50.71, seguida por la colombiana Karol Luna con 9:51.38 y otra representante argentina, Valentina Rosa Valentinuz, bronce con 9:54.12.

