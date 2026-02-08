Le pusieron una pistola en la cabeza a Leonardo Malgor para robarle su bicicleta mientras entrenaba

Como tantos deportistas marplatenses, una saludable rutina que ayudó a instalar entre otros Leo Malgor, el entrenador salió a disfrutar de la mañana del domingo pedaleando al aire libre. Tomó su bicicleta y se fue por la Ruta 226. Sin embargo, todo se oscureció en segundos.

"Pensé que me iba a disparar y no iba a ver más a mi hija", dijo minutos después del hecho Leonardo Malgor. Esta mañana, cerca de las 8, lo interceptó una moto con dos personas. Le pusieron la pistola en la cabeza y le robaron su bicicleta.

El hecho sucedió en la rotonda del Hipódromo, barrio La Herradura. El entrenador de atletas olímpicos, mostró en un video la zona del suceso y el dolor por la situación que expone a otros deportistas: particularmente ciclistas desarrollan sus sesiones de entrenamiento en el mismo sector del robo.

Según reportaron testigos, automovilistas que circulaban por la ruta e identificaron a Malgor trataron de ayudarlo. Pero los motochorros escaparon y todavía no pudo recuperar su bicicleta de entrenamiento.