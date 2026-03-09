La final del Estadual Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro quedó marcada por una violenta batalla campal que terminó con 23 expulsados , estableciendo un nuevo récord en el fútbol brasileño. El árbitro Matheus Candançan informó oficialmente la cantidad de tarjetas rojas tras el encuentro, superando el récord anterior de 22 expulsiones registradas en 1954 entre Portuguesa y Botafogo.

El incidente que desató la pelea fue el cruce entre el arquero de Atlético Mineiro, Everson, y el mediocampista de Cruzeiro, Christian . Según el acta del árbitro, Everson "tras recibir una falta, derribó a su oponente, cargó contra él y golpeó brutalmente en la cara con la rodilla al número 88 (Christian). Aclaro que tras esta acción, se desató una pelea generalizada, lo que hizo imposible mostrarle la tarjeta roja".

Por su parte, Christian también fue señalado como iniciador de la gresca: "Por golpear con la espinilla a su oponente, el número 22 (Everson), en la cabeza, con fuerza excesiva e intensidad, cuando el balón ya estaba en posesión del arquero. Aclaro que tras esta acción se desató una gresca general, lo que hizo imposible mostrar la tarjeta roja".

El árbitro detalló que las otras 21 expulsiones se produjeron debido a que los jugadores de ambos equipos "fueron expulsados ​​por golpear y patear a sus oponentes durante la pelea después del final posible del partido, y no fue mostrarle tarjeta roja debido al caos".

La pelea incluía agresiones físicas como trompadas y patadas entre futbolistas. El argentino Lucas Romero, de Cruzeiro, le dio un golpe en la cabeza a Everson en el aire, mientras que Hulk, atacante del Atlético Mineiro, reaccionó con un golpe por la espalda. Otro argentino, Lucas Villalba, respondió con una patada voladora. Incluso miembros del cuerpo técnico y suplentes participaron en el tumulto.

La intervención de la policía militar y el personal de seguridad fue necesaria para controlar la situación, mientras el árbitro solicitó protección policial en medio del desorden. A pesar del caos, el partido finalizó sin expulsiones en el campo, y las sanciones fueron comunicadas posteriormente por escrito.

De acuerdo con el Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD), las sanciones tendrán vigencia solo en las competencias organizadas por la Federación de Fútbol de Minas Gerais, por lo que los futbolistas cumplirán sus suspensiones en el próximo Estadual y no en el Brasileirao ni la Copa do Brasil.

Este enfrentamiento encendió aún más la rivalidad entre los dos clubes de Belo Horizonte. Cruzeiro se impuso por 1-0 con un gol de Kaio Jorge, frustrando las aspiraciones del técnico Eduardo Domínguez de ganar un título con Atlético Mineiro en su debut en Brasil. El próximo duelo entre ambos está programado para el 3 de mayo por el Brasileirao.