Fogones, jineteadas y folclore: arranca en Ayacucho la 52° Fiesta Nacional del Ternero

Del 8 al 15 de marzo, la ciudad bonaerense de Ayacucho volverá a convertirse en epicentro de la tradición rural con la realización de la 52ª edición de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, uno de los encuentros más representativos del calendario cultural del interior de la provincia. Durante ocho días, la comunidad y miles de visitantes podrán disfrutar de espectáculos musicales, actividades criollas, exposiciones, ferias y propuestas gastronómicas que celebran la identidad del campo argentino.

El programa oficial incluye una agenda variada que combina cultura, tradición y entretenimiento. Entre las primeras actividades se destacan las instancias del 46° Certamen Nacional de Canto Folclórico, que reúne artistas de distintos puntos del país y tendrá su gran final en el marco de la celebración ayacuchense.

Con más de medio siglo de historia, la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra se consolidó como una de las celebraciones más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires, combinando la cultura rural, el folclore y la participación comunitaria que caracteriza a las fiestas populares del interior.

Ayacucho vuelve a latir con una nueva Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra.

La tradición vuelve a escena: la agenda de la gran fiesta de Ayacucho

La apertura formal se realizará el domingo 8 de marzo con la tradicional declaración del Estado de Yerra, un acto cargado de simbolismo que incluirá la marcación del ternero, la presentación de las aspirantes a la corte de la fiesta y la participación de instituciones culturales locales. También habrá interpretaciones del Himno Nacional y del Himno a Ayacucho, además de espectáculos artísticos.

Durante la semana se desarrollarán diversas propuestas que forman parte del espíritu de la fiesta: peñas folclóricas, el remate oficial de terneros, el paseo cervecero en el playón del ferrocarril y la Expo Ayacucho, donde microemprendedores de distintos puntos del país exhibirán sus productos.

La agenda también contempla la 36° Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular, exposiciones culturales, muestras artísticas y actividades en el Museo Histórico Regional, además de espectáculos musicales en el estadio municipal con artistas de alcance nacional, entre los que figuran Ángela Leiva y Luck Ra.

Uno de los momentos más esperados llegará el fin de semana final con las tradicionales destrezas criollas en la chacra municipal “Brigadier Juan Manuel de Rosas”, donde habrá jineteadas, pruebas de rienda y montas especiales con tropillas invitadas, acompañadas por payadores y animadores del ambiente gauchesco.

El domingo 15 de marzo tendrá lugar el clásico desfile oficial por la avenida Solanet, con carrozas, centros tradicionalistas, carruajes, instituciones locales y el arreo de terneros, una postal que cada año convoca a una multitud. La jornada culminará con la coronación de la nueva corte de la fiesta y más espectáculos musicales.

Las 19 aspirantes a representar a la Fiesta del Ternero de Ayacucho.

Espectáculos principales de la 52ª Fiesta Nacional del Ternero

Domingo 8 de marzo

Román Ramonda

Belén Mackinlay

Hernán Ritmo de Pueblo

Estilo Joven

Lunes 9 de marzo

Dúo Aranda

Cuadrilla Rural

Miércoles 11 de marzo

La Voladura

La F. Etchemendy

La Banda de Nico

Jueves 12 de marzo

Agustina Romero

Sin Copas

Bocha Lobosco

La Verdadera

Viernes 13 de marzo (escenario “Patio de Tierra”)

Ángela Leiva

Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos

Banda Hasta las Manos

Sábado 14 de marzo (escenario “Patio de Tierra”)

Luck Ra

El Damo

Pinky y La Banda del Sabor

El Konne Cumbia

Domingo 15 de marzo

Juan Fuentes

Catalina Jaime

La Voladura

La Verdadera