Caminaba entre los autos y tenía un inhibidor de señal

Un llamado al 911 que denunció la presencia de un hombre caminando entre varios autos en la zona del puerto terminó con la aprehensión de un hombre de 26 años que tenía en su poder un inhibidor de señales.

Fue personal de la comisaría tercera el que llegó a la zona de 12 de Octubre y Bosch donde identificaron al sujeto que tenía en su poder un dispositivo tipo handy, presuntamente utilizado para bloquear el sistema de cierre centralizado de automóviles, por lo que fue secuestrado.

Tiene 26 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la formación de causa por averiguación de ilícito.

Una vez identificado correctamente se dispuso su libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.