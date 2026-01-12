Video: dos influencers fueron víctimas de un robo en Mar del Plata y lo contaron por Tik Tok

Las influencers Titi Tcherkaski y Franchu Muñoz protagonizaron un divertido video donde cuentan cómo les robaron en Mar del Plata.

Las influencers Titi Tcherkaski y Franchu Muñoz sufrieron un robo durante el último fin de semana en Mar del Plata, cuando dejaron estacionado su auto en la zona de Güemes.

Lejos de dramatizar, las jóvenes contaron en las redes sociales que fueron a merendar y cuando volvieron, varias bolsas de ropa que habían dejado en el suelo de su vehículo, ya no estaban.

“Hemos sido robadas, después de un día largo, yo todavía no dormí”, contó Titi Tcherkaski a través de Tik Tok.

Las creadoras de contenido relataron que minutos antes habían realizado una sesión de fotos en la playa para una marca de ropa, inclusive con unas prendas que eran de su mamá y que estaba ansiosa por recibir. “Yo tenía mi ropa nueva, que no, me habían pagado mi laburo con eso”, dijo Franchu Muñoz.

“Yo tiré las bolsas en el piso y recién volvimos, el auto estaba en el mismo lugar, impecable”, dijo Titi, pero ahí se dio cuenta que alguien lo había abierto porque las bolsas con el outfit no estaban.

“Lo peor de todo es que yo cerré el auto, porque me acuerdo de cerrarlo. Lo que pensamos es que capaz es un inhibidor”, señalaron, dando cuenta que el vehículo no tenía ninguna puerta violentada.

“Por lo menos fue solo eso, la verdad, realmente, agradecidas, porque podrían haber hecho p… el auto. Gracias, chorros. Gracias”, cerró con una sonrisa, Titi.