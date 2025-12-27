Desbaratan banda que robaba camionetas con inhibidores: tenían una increíble cantidad de trajes de neoprene

Un allanamiento realizado en las últimas horas en el barrio Saavedra, en Mar del Plata, permitió desbaratar una banda dedicada al robo bajo la modalidad inhibidor, tras una serie de hechos ocurridos en distintos puntos de la ciudad.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en Saavedra al 5800, con intervención de la UFI a cargo del fiscal Berlingeri, y del Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Bustos.

Como resultado, fueron imputados dos hombres de 29 y 24 años, acusados del delito de hurto agravado mediante el uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento, aunque no se dispusieron medidas restrictivas de la libertad.

Dos robos clave y una misma modalidad

La investigación se inició a partir de dos denuncias:

El 16 de diciembre, un joven de 32 años denunció que dejó estacionada su Volkswagen Amarok blanca en Avenida Luro y Francia y, sin signos de violencia, autores ignorados le sustrajeron dos mochilas con documentación, llaves y una computadora portátil.

El 20 de diciembre, un hombre de 49 años sufrió un hecho similar luego de estacionar su Amarok negra en Salta entre Colón y Bolívar. Al regresar una hora después, constató el faltante de trajes de neoprene de reconocidas marcas, tarjetas de crédito, una agujereadora a batería y prendas de vestir.

Allanamiento y secuestros

A partir de tareas investigativas del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta, análisis de cámaras privadas y seguimientos, se logró identificar un vehículo vinculado a los hechos, utilizado para cometer los robos con inhibidor de señal.

Con orden judicial, y con apoyo del Grupo GAD, se allanó el domicilio señalado y se procedió al secuestro de:

Un handy inhibidor de frecuencia marca Baofeng

21 trajes de neoprene de surf de distintas marcas

Una pantalla Viewsonic con funda

Una mochila Nike

Un mouse inalámbrico

Bolsos, prendas de vestir y otros elementos

El vehículo Suzuki Fun negro, utilizado en los hechos

Todos los elementos quedaron legalmente secuestrados y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si existen más hechos o damnificados vinculados a la banda.