Misión cumplida: los astronautas volvieron a la Tierra sin complicaciones

La cápsula Orion completó hace instantes su regreso a la Tierra al amerizar con éxito en el océano Pacífico y marcando el cierre de la misión Artemis II: un nuevo hito en la exploración espacial tripulada. La operación se desarrolló sin inconvenientes, según confirmaron desde la NASA. El equipo de recuperación está buscando en este momento a los astronautas en el mar.

El amerizaje se produjo tras un complejo proceso de reingreso a la atmósfera terrestre, durante el cual la nave soportó temperaturas extremas antes de desplegar su sistema de paracaídas y descender de manera controlada sobre el mar. Los equipos de recuperación se desplegaron rápidamente en la zona de caída para asistir a la tripulación y asegurar la cápsula.

Artemis II fue la primera misión tripulada del programa Artemis y tuvo como objetivo principal probar los sistemas de soporte vital, navegación y comunicaciones de Orion en un entorno de espacio profundo. Durante el viaje, la nave realizó un sobrevuelo alrededor de la Luna, replicando en parte el histórico recorrido de las misiones Apolo, pero con tecnología mucho más avanzada.

Desde la agencia espacial destacaron que el éxito de la misión valida el funcionamiento de los sistemas críticos necesarios para futuras expediciones. “Es un paso fundamental para avanzar hacia misiones más ambiciosas”, señalaron voceros oficiales de la NASA. El éxito del programa Artemis habilitará la presencia humana más sostenida en la Luna y las bases para futuras misiones a Marte.

Con la cápsula de regreso en la Tierra y la tripulación a salvo, la NASA iniciará una etapa de análisis de datos y evaluación técnica para ajustar los próximos pasos del programa.