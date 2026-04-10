Dolor por el fallecimiento de una querida artista de Mar del Plata.

Sandra Othar, la escenógrafa y exdirectora de la Escuela Municipal de Arte Dramático, falleció de un paro cardiorespiratorio este viernes en su casa de Mar del Plata. La noticia fue confirmada por sus allegados. Tenía 66 años.

La reconocida artista nació en 1960 en la localidad bonaerense de Rauch. Además de docente de danza, fue escenógrafa y dramaturga, y participó de diferentes compañías de teatro en tareas de vestuario e iluminación.

Fue jurado del Premio José María Vilches y de los Estrella de Mar. También recibió numerosas distinciones a lo largo de su trayectoria, como el Premio Alfonsina en el rubro Teatro de la Secretaria de Cultura de Mar del Plata en el 2009 y el Lobo de Mar por su trabajo escenográfico en la ciudad, otorgado por la Fundación Toledo, en el 2012.

Hoy la ciudad la despide con hondo pesar. Sus restos serán velados de 18 a 21 en la cochería ubicada en 3 de Febrero y 20 de Septiembre.



