Trump anunció un alto al fuego con Irán y abrió una puerta para el acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump acaba de anunciar un alto al fuego de dos semanas con Irán, que dependerá de que la República Islámica acepte la “apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz”, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

La declaración fue realizada a través de la red social Truth. Alí el mandatario explicó que la decisión se produjo tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron la suspensión de un ataque previsto contra el territorio iraní.

“Accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”, afirmó Trump y aclaró que la medida dependerá del cumplimiento de la condición antes mencionada impuesta sobre el estrecho.

El presidente norteamericano sostuvo que se trataría de “un alto al fuego bilateral” y aseguró que Estados Unidos ya ha cumplido “todos los objetivos militares”. También destacó avances en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz duradero en Medio Oriente.

En esa línea, Trump reveló haber recibido una propuesta de diez puntos por parte de Irán, que consideró como “una base viable para la negociación”. Según indicó, ambas partes ya han logrado consensos en la mayoría de los puntos de conflicto previos.

El mandatario expresó confianza en que el plazo de dos semanas permitirá “finalizar y concretar el acuerdo”, y se mostró optimista sobre una resolución cercana de un conflicto que calificó como “de larga data”.