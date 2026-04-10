Para despedirse de la playa: el tiempo para este sábado en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de buen tiempo para este sábado. Con el adelanto de este viernes, se espera una seguidilla de jornadas estables y algo de calor.

De acuerdo al pronóstico oficial, el tiempo será ideal para disfrutar de los últimos días de playa en Mar del Plata antes del brusco cambio de temperatura que llegará con el otoño.

La temperatura rondará entre los 15 y 23 grados centígrados.

Para la jornada de mañana se espera tiempo frío a templado con cielo algo nublado. La temperatura rondará entre los 15 y 23 grados centígrados.

El viento, moderado del sector norte, alcanzará velocidades de hasta 22 kilómetros por hora en horas del mediodía.