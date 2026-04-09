Volcó en un auto robado e intentó escapar: estaba armado

El Comando de Patrullas detuvo hoy a un hombre de 27 años en la intersección de Calabria y Diagonal Gascón. Circulaba en un vehículo utilitario, junto a otra persona, que tenía pedido de secuestro activo por robo.

En esa línea, el conductor perdió el control del auto y lo volcó, hasta impactar contra un vehículo estacionado. Lejos de permanecer allí, el hombre intentó darse a la fuga y en el interín descartó un arma de fuego calibre .32 sin numeración visible.

Sin embargo, los vecinos lo retuvieron hasta la llegada de la policía. Quedó detenido e imputado por encubrimiento agravado y portación ilegal de arma de fuego. El otro sujeto logró huir.

En el procedimiento también se secuestró el vehículo que tenía pedido activo, un arma de fuego, una réplica de arma, dinero en efectivo, telefonía celular, mochilas con prendas, guantes descartables y un pasamontaña.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. Ana Caro, quien dispuso el traslado del imputado al HIGA y continuar las actuaciones de rigor.