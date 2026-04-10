Buscá la reposera: pronostican sol y buenas temperaturas para el fin de semana en Mar del Plata

El fin de semana se perfila como una buena oportunidad para actividades al aire libre. Foto: 0223

Luego de una semana que arrancó inestable y con muchas lluvias, el pronóstico extendido promete buen tiempo para Mar del Plata.

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un viernes con una jornada con nubosidad variable y mejoras temporarias. La mañana arrancó algo fría, con una mínima que arrancó en 7°C pero que subirá hasta los 23°C.

El viento soplará de manera leve a moderada, con intensidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h, sin ráfagas destacadas, del sector nororeste.

¿Sale playa?

El fin de semana se perfila con buenas condiciones para disfrutar al aire libre y porque no, de la playa pero con un buzo. El sábado se mantendrá con condiciones similares, aunque con mayor presencia de nubes a lo largo del día.

La temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a los 22°C. Se prevé un leve incremento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h durante algunos períodos.

En tanto, el domingo 12 continuará con cielo parcialmente nublado y sin lluvias en el horizonte. La temperatura se moverá entre los 15°C de mínima y los 22°C de máxima, con vientos moderados que no presentarían mayores complicaciones.