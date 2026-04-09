¿Viernes y finde con playa?: inesperado aumento de temperatura en Mar del Plata
El pronóstico del tiempo ilusiona a los marplatenses que, sin turistas, tienen vía libre para uno de los últimos días de playa por un tiempo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después del repunte de las condiciones climáticas a partir de este jueves en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas agradables que ilusionan a los marplatenses con un viernes y un fin de semana que tendrá, al menos, un rato de playa.
En principio, la jornada finalizará con unos frescos 14°, el cielo algo nublado y viento casi imperceptible del sudoeste, a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora (km/h).
En tanto al viernes, el organismo anunció una mínima de 10° y una máxima de 22°, cielo parcialmente nublado que despejará para la noche, y viento sin variación desde el noroeste que oscilará entre los 13 y 22 km/h, con una disminución en las últimas horas, cuando el termómetro apenas bajará hasta los 17°.
Sin complicaciones por precipitaciones y un clima más que agradable, las plazas, las playas y la costa serán puntos de encuentro para los marplatenses que elijan disfrutar del día.
Esta suba de la temperatura, según estima el SMN, se repetirá el sábado y el domingo con máximas de 22°, y en la próxima semana, para la que se espera un miércoles ideal con 24°.
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