¿Viernes y finde con playa?: inesperado aumento de temperatura en Mar del Plata

De acuerdo al SMN, nos depara una seguidilla de días con temperaturas por encima de los 22°.

Después del repunte de las condiciones climáticas a partir de este jueves en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas agradables que ilusionan a los marplatenses con un viernes y un fin de semana que tendrá, al menos, un rato de playa.

En principio, la jornada finalizará con unos frescos 14°, el cielo algo nublado y viento casi imperceptible del sudoeste, a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora (km/h).

Sábado con 22° y fuertes ráfagas del sector norte.

En tanto al viernes, el organismo anunció una mínima de 10° y una máxima de 22°, cielo parcialmente nublado que despejará para la noche, y viento sin variación desde el noroeste que oscilará entre los 13 y 22 km/h, con una disminución en las últimas horas, cuando el termómetro apenas bajará hasta los 17°.

Sin complicaciones por precipitaciones y un clima más que agradable, las plazas, las playas y la costa serán puntos de encuentro para los marplatenses que elijan disfrutar del día.

Esta suba de la temperatura, según estima el SMN, se repetirá el sábado y el domingo con máximas de 22°, y en la próxima semana, para la que se espera un miércoles ideal con 24°.