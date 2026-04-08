Se fue el alerta pero no la ciclogénesis: cuándo deja de llover en Mar del Plata

Lluvias todo el día: así estará el clima en Mar del Plata.

Luego de un martes pasado por agua con fuertes precipitaciones, el pronóstico no es muy alentador por la continuidad de la ciclogénesis en Mar del Plata y el proceso de baja presión que, en menor medida, sigue afectando a la ciudad.

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anticipa una jornada marcada por la inestabilidad, con presencia de lluvias intermitentes -no tan fuertes como ayer- durante gran parte del día y una mejora gradual hacia la noche.

Según el organismo nacional, durante la mañana y la tarde se esperan lloviznas y chaparrones aislados, con vientos del sector sur, con velocidades que irán de los 23 a 31 km/h y ráfagas fuertes que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, generando una sensación térmica más baja, sobre todo por la mañana.

En cuanto a la temperatura, se prevé una mínima de 15°C y una máxima que rondará los 18°C, manteniéndose en valores frescos para esta época del año.

Hacia la noche, el cielo comenzará a despejarse parcialmente y disminuirán las probabilidades de lluvia, bajando a un rango de entre el 0% y el 10%.

¿Chau lluvias?

De cara a los próximos días, el panorama muestra una mejora paulatina: según el SMN, las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 24°C y condiciones más estables, especialmente hacia el fin de semana.