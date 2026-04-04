Salió de la pileta, agarró un micrófono y murió electrocutado.

El pasado viernes por la tarde un trágico episodio conmocionó a la ciudad de Córdoba después de que trascendiera el fallecimiento de un hombre de 50 años después de recibir una fuerte descarga eléctrica.

Según trascendió, el hombre perdió la vida en el interior de una casa del barrio Acosta, ubicada sobre la calle Argandoña al 4600. De acuerdo al relato de su padre ante la policía, la víctima había salido recientemente de la pileta.

En esas mismas circunstancias, el hombre tomó un micrófono que se encontraba conectado a la corriente eléctrica, lo que habría provocado la descarga fatal.

Tras el hecho, se dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar e intentaron asistir al hombre. Sin embargo y pese a los esfuerzos, no lograron reanimarlo.

Las autoridades constataron su fallecimiento e una investigación para determinar en qué condiciones se produjo el accidente.