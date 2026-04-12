"Eran seis y yo estaba solo": impactante robo de un auto en el sur de la ciudad

El violento asalto quedó registrado en las cámaras de seguridad de un vecino.

Lo que parecía un simple movimiento de rutina terminó en caos y desesperación cuando un vecino llegó a su casa en el barrio San Patricio y fue abordado por seis delincuentes que le robaron el auto.

El hecho ocurrió cerca de las 20.30 en inmediaciones de la calle 465 entre 6 y 8. "Abrí el portón, me subí al auto y cuando iba a ingresar se me acercaron tres motos con personas encapuchadas", contó Sergio en diálogo con 0223.

En cuestión de segundos, los asaltantes lo apuntaron con un arma y empezaron a gritarle "dame el auto" de manera reiterada. "Me insultaban con una agresividad tremenda", declaró.

La víctima no se resistió: "eran seis y yo estaba solo", afirmó. Raídamente se subieron al vehículo y escaparon. El hombre se comunicó con el 911 para denunciar el hecho y el patrullero llegó una hora después.

Toda la secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad de un vecino. En las imágenes, a las que tuvo acceso este medio, se puede observar cómo la víctima se aleja de a pequeños pasos con las manos levantadas. Cualquier movimiento brusco podía desatar una tragedia.

Esta situación no fue un caso aislado. "La zona sur está bastante complicada. Hace unos días en Acantilados atacaron a una señora que estaba con tres chicos. Vas caminando y te asaltan", explicó.

En este contexto, "la policía hace lo que puede con los recursos que tiene, pero el esfuerzo no alcanza. Estamos viviendo momentos de una inseguridad tremenda y muchas veces esto se tapa por cuestiones políticas", agregó.

Como recaudo, los vecinos del barrio crearon un grupo de WhatsApp: "Nos protegemos entre nosotros ante cualquier ruido", indicó. Sin embargo, esa noche "justo mi vecino no estaba y la señora de enfrente había bajado la persiana temprano".

Por último, reclamó que haya más medidas de seguridad en una ciudad donde crece exponencialmente la delincuencia y las herramientas de protección no están al alcance de todos: "Hoy estamos desamparados", concluyó.