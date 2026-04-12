Incertidumbre por la venta del principal escenario para el karting de competición de Mar del Plata y la región

La exhibición del letrero alertó a los pilotos que dependen de esta pista.

En los últimos días colocaron el cártel de venta en el principal escenario para el karting de competición en Mar del Plata y la región y generó una profunda incertidumbre en los corredores y el universo del automovilismo en su totalidad.

Se trata del Kartódromo Internacional "Ciudad de Mar del Plata", gestionado por la Asociación Zonal de Karting Mar y Sierras (AZK), que se encuentra en la autovía 2, a la altura del kilómetro 392,6, en la zona de Camet.

El espacio es la catedral del karting zonal en la provincia de Buenos Aires y se destaca por un trazado técnico, exigente y de nivel profesional que desafía tanto a los pequeños que dan sus primeros pasos en la categoría Escuela como a los experimentados pilotos de las categorías Senior y Master.

El fin de semana pasado se disputó la primera fecha del campeonato.

Sin embargo, recientemente las cinco hectáreas fueron puestas a la venta y la exhibición del letrero consternó a los pilotos que dependen de esta pista para las fechas oficiales del calendario y para realizar pruebas libres, a los niños que se están formando en la escuela del kartódromo y a la comunidad deportiva en general.

A diferencia de las pistas de alquiler recreativo, en el circuito situado en la ruta 2 se respira aire de competición real y es el lugar donde se pulen los talentos que luego saltan a las máximas categorías como el Turismo Carretera o el Turismo Nacional.

Sin embargo, más allá de la aparición del cartel, fuentes consultadas por 0223 contaron que el kartódromo ha cambiado de autoridades en numerosas ocasiones y aclararon que en realidad "siempre estuvo en venta", simplemente que "ahora se puso el anuncio".

En medio de la incertidumbre por una futura venta, el fin de semana pasado se puso en marcha la primera jornada del campeonato 2026 de la AZK Mar y Sierras, y la segunda se desarrollará entre el 2 y 3 de mayo en el Kartódromo de San Cayetano.