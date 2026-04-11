Desde el Municipio explicaron que no borraron el mural de la memoria: "Pertenece a una casa particular"

El mural se encontraba en la pared lindera a la biblioteca municipal.

Luego de la polémica generada tras la eliminación del mural "30 mil motivos", realizado por el artista Osmar Freites en 2014 en la pared lindera a la Biblioteca Municipal Leopoldo Marechal y Centro Cultural Osvaldo Soriano, desde el Ejecutivo brindaron explicaciones.

De acuerdo a fuentes oficiales consultadas por 0223, la pared es propiedad privada de una vivienda particular y no pertenece al Municipio.

"No es parte de la biblioteca", aseguraron y confiaron que, en su momento, la propietaria fue quien dio el consentimiento para realizar el mural.

Además, manifestaron que la mujer había presentado una nota para detallar las filtraciones que sufría su medianera, por lo que debía realizar reparaciones.

Por su parte, añadieron que la vecina autorizará la realización de una nueva pintura artística cuando las obras estén finalizadas.