Pami: su mamá sufre una dura enfermedad y necesita cobertura “urgente” para ser internada en un geriátrico

Una familia marplatense pasa momentos de intenso dramatismo debido a que el Pami no quiere otorgar cobertura para una jubilada que padece un grave trastorno de salud.

En 2023, María Beatriz Cano (70) fue diagnosticada con demencia frontotemporal degenerativa, una enfermedad progresiva que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro y produce cambios drásticos en la personalidad, conducta y lenguaje.

Por el rápido deterioro que sufre, su familia reclama al Pami la cobertura total de su internación, ya que admite, “no pueden pagar más” los costos elevados que demanda un hogar geriátrico especializado.

“En aquel momento, y con mucho esfuerzo, logré conseguir un hogar privado donde pudiera estar contenida y bien cuidada, asumiendo personalmente los costos que esto implicaba. Durante un tiempo, su estadía fue adecuada y su calidad de vida estuvo dentro de lo esperable para su condición. Sin embargo, con el avance de la enfermedad, su cuadro se ha agravado significativamente, requiriendo cada vez más cuidados específicos y permanentes”, contó su hija, María, a 0223.

Ante esta situación, la familia en un primer momento logró un pequeño subsidio de la obra social que permitió sostener parcialmente los gastos en el hogar, pero por el agravamiento de su cuadro de salud, decidió trasladarla a otro que atiende casos de mayor complejidad pero es muy oneroso: la internación por mes cuesta cerca de 3 millones de pesos, algo imposible de afrontar por su hija.

“Mientras estuvo a mi alcance, hice todo lo posible por sostener económicamente su cuidado, afrontando los costos con enorme esfuerzo y responsabilidad. Sin embargo, en la actualidad la situación se ha vuelto completamente insostenible. Al mismo tiempo, no contamos con disponibilidad en los hogares prestacionales de Pami, lo que nos deja en una situación de extrema vulnerabilidad. Yo a partir de junio no tengo lugar para que cuiden a mi mamá”, lamentó.