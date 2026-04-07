Los fuertes vientos voltearon un poste: quedó colgando y los vecinos temen un accidente

Los fuertes vientos dejaron al poste apoyado y sostenido sólo por los cables. Foto: 0223.

"Nunca se sabe cuándo puede ocurrir un accidente en esta cuadra", señalaron vecinos del barrio Villa Primera -en las inmediaciones de Brandsen, entre Chaco y Misiones- donde un poste está a punto de caer.

Los fuertes vientos de los últimos temporales generaron que el palo tambaleara y quedara tendido, colgando de los cables de energía eléctrica y telefonía de la cuadra.

Los fuertes vientos dejaron al poste apoyado y sostenido sólo por los cables. Foto: 0223.

La incertidumbre es grande y las respuestas, pocas. “Se mueve cuando hay viento, está gastado, todo rajado y apoyado sobre el cesto de basura de una vecina”, señaló una residente de la cuadra en diálogo con 0223.

Otro problema es que la estructura “está sostenida por los cables; si se cae, nos quedamos sin luz en todo el barrio. Además, puede golpear contra una casa, lo que representa un peligro”, advirtieron.

Los vecinos piden ayuda a Defensa Civil y a las empresas de telefonía celular que tendieron los cables en el lugar. La columna de madera tiene varios años y la única forma de resolver la situación es retirarla o reemplazarla. Hasta que eso ocurra, los vecinos continúan con los reclamos.