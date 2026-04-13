Le reclamaron por pagar mal el alquiler y la respuesta fue insólita: "Son dos pesos, no 2000"

Un intercambio de mensajes entre un inquilino y su propietaria se volvió tendencia tras una confusión matemática en el cobro del alquiler. El usuario de X (@mttitt_) reveló que la dueña del inmueble le reclamó una diferencia acumulada durante los últimos dos meses de contrato. La mujer le envió una captura señalando que los depósitos terminaban en el dígito 3, cuando el monto acordado finalizaba en 4. Este pequeño desfasaje numérico en las transferencias bancarias disparó un cruce de palabras que rápidamente acumuló más de 700.000 visualizaciones en la red social.

El punto central del conflicto fue la interpretación del valor adeudado, ya que la propietaria afirmó en su mensaje: "Son dos mil pesos, nada, pero fijate". Sin embargo, el inquilino respondió de forma tajante aclarando que el error de la mujer estaba en la escala, ya que la diferencia real era de apenas dos pesos totales. La respuesta viral, "son dos pesos, no 2000", puso en evidencia una falta de cálculo por parte de la dueña al leer los últimos dígitos del comprobante. La publicación original sumó 15.000 likes y abrió un hilo de debate sobre la rigurosidad financiera.

El reclamo por el alquiler provocó debate.

Cuáles fueron las opiniones de los usuarios en redes

En los comentarios, la discusión se centró en la validez del reclamo legal por sumas insignificantes. Muchos usuarios defendieron a la propietaria sosteniendo que el inquilino debe cargar manualmente los números y que el pago debe ser exacto hasta el último centavo por contrato. Otros argumentaron que, ante la imposibilidad de comprar nada con dos pesos, el reclamo resultaba mezquino y desgastaba la relación entre las partes sin un beneficio real.

Este episodio expone una realidad del mercado inmobiliario actual: el uso de transferencias automáticas y la sensibilidad de los propietarios ante cualquier desvío en los ingresos. Expertos en consumo señalan que este tipo de fricciones suelen ocurrir cuando hay errores en la carga de CBU o en el redondeo de las tasas bancarias. Lo que para el inquilino fue una anécdota sobre una confusión de ceros, para la red fue un caso que se convirtió en viral.