Insólito: lo acusan de “grooming” y pidió que no le revisen el celular

El pedido de la defensa de un hombre investigado en una causa por “grooming” para que no le revisen el celular fue rechazado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías, por lo que se autorizó al Ministerio Fiscal a requerir los listados de llamadas entrantes y salientes correspondientes al período comprendido desde el primero de junio al dos de diciembre de 2025.

La defensa de E. R. A. había apelado la resolución del Juzgado de Garantías N° 2 que autorizó al Ministerio Fiscal a obtener ese listado y analizar íntegramente el contenido del celular secuestrado en el marco de una causa por la que aún no fue llamado a indagatoria.

Lo dispuso la Sala II.

Los Jueces entendieron que las nulidades deben resolverse en un acto de mérito y no de forma preventiva, salvo que el acto viciado sea utilizado como elemento de cargo. ““Partiendo de tales premisas, no se advierte en este estadio procesal que el auto atacado haya sido utilizado por el a quo en ninguna resolución de mérito, en virtud de lo cual el recurso de apelación interpuesto no resulta admisible”, señalaron.

Para los Jueces Juan Pablo Lódola, Adrián Angulo y Marcelo Madina “tampoco concurre para la defensa un gravamen irreparable (CPP, art. 439), máxime teniendo en cuenta que lo aquí resuelto no impide el planteo y resolución oportuna de la totalidad de las cuestiones involucradas y expuestas en la pieza recursiva”.

En la resolución tomada esta última semana, desde la Sala II declararon inadmisible la apelación y confirmó la resolución de la Justicia de Garantías. La misma será notificada a la Fiscalía General, a la defensa del imputado, y la comunicación al órgano jurisdiccional de origen.