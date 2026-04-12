Muerte de Ángel: el informe de la ambulancia reveló que había sufrido un golpe antes del traslado

Ángel murió de un paro cardiorrespiratorio el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia.

El caso de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, sumó un dato clave en las últimas horas: el informe de la ambulancia que lo trasladó de urgencia menciona un antecedente de traumatismo previo.

Según consta en la historia clínica, fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y llegó en estado crítico. “Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”, señala el parte médico.

El documento, que forma parte de la atención inicial, da cuenta de la gravedad del cuadro con el que ingresó el nene y abre interrogantes sobre las circunstancias previas a su fallecimiento.

El menor fue trasladado de urgencia mientras se encontraba en una situación límite, lo que obligó a la intervención inmediata del equipo médico. La referencia a un traumatismo previo aparece como un elemento relevante dentro de la reconstrucción del caso.

La autopsia preliminar determinó lesiones internas en la cabeza.

De esta manera, ese dato deberá ser analizado en la investigación para determinar qué ocurrió en las horas anteriores y si ese antecedente tuvo relación directa con la muerte del chico.

Qué se sabe de la muerte de Ángel

Ángel murió de un paro cardiorrespiratorio el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia y según la versión de su madre, el nene se descompensó mientras dormía en su casa y falleció poco después en el hospital.

El padre denunció irregularidades en el proceso de la tenencia y apuntó directamente contra la madre, a pesar de que ya había sido apartado de la vivienda de su progenitor y su madrastra el 4 de noviembre de 2025, cuando la Justicia dispuso darle la tenencia a la madre biológica.

La causa avanza con dos imputados, la madre y su pareja, quienes fueron señalados como los principales sospechosos, dado que la autopsia preliminar determinó lesiones internas en la cabeza.