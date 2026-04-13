Estaba por comprar en el kiosco, lo asaltó un motochorro y le disparó tres veces: "¿Por qué me hacés esto?"

Un violento robo quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuando en la tarde del último día hábil de la semana un trabajador esperaba tras las rejas para ser atendido en un kiosco. Para su sorpresa, una moto frenó en la vereda y el ladrón rápidamente lo atacó a tiros.

Ocurrió en un comercio ubicado en calle 16 entre 127 y 128, en Berazategui, provincia de Buenos Aires. La víctima escuchó el ruido y cuando se dio vuelta, vio a un delincuente con una pistola apuntándole a la cabeza. Este le exigió el celular y casi sin darle tiempo, le disparó a los pies.

El hombre intentó evitar dárselo pero al escuchar el segundo disparo se lo entregó. “¿Por qué me hacés esto?”, le gritó mientras el delincuente se subía a la moto de un cómplice que estuvo todo el tiempo esperándolo sobre la vereda. Cuando los delincuentes escapaban, la víctima revoleó su casco para interceptarles la huida.

Mientras la trabajadora que fue testigo del hecho aseguró que atienden tras las rejas por la delincuencia, los vecinos confiaron que los hechos de este estilo no son frecuentes en Berazategui, aunque reconocieron que la violencia en los casos es cada vez mayor. Creen que el contexto social y económico del país podría agravar estos hechos.