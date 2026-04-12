"Un auto los chocó y se dio a la fuga": dos muertos y tres cadetes de Policía de Mar del Plata heridos en la ruta 227

El Chevrolet Spark, volcó entre los kilómetros 28 y 29 de la vía que conecta Necochea y Lobería.

Un matrimonio de Lobería murió en la noche del viernes tras un trágico accidente en la ruta 227, entre las localidades bonaerenses de Pieres y Tamangueyú, y tres jóvenes cadetes de Policía de Mar del Plata que viajaban con la pareja resultaron heridos.

El siniestro se produjo por causas aún no establecidas, cuando el vehículo en el que se desplazaban, un Chevrolet Spark, volcó entre los kilómetros 28 y 29 de la vía que conecta Necochea y Lobería. El impacto se produjo sobre la mano derecha, en dirección a la segunda localidad.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Carlos Javier Becker (58), policía retirado que realizaba traslados con su auto, y su esposa Rosana Alfaro (50), según publicó El Día. Ambos vivían en Lobería hacia varios años.

La tragedia podría haber sido mayor, ya que junto a la pareja viajaban tres cadetes de entre 20 y 23 años de la Escuela de Policías de Mar del Plata, quienes resultaron heridos. Tras el impacto, los jóvenes fueron trasladados al Hospital Municipal Gaspar M. Campos y permanecen fuera de peligro.

Según allegados y vecinos, Becker prestaba un servicio de traslados privados en los pueblos de la zona, sobre todo en viajes que eran compartidos. Su mujer trabajaba cuidando a personas mayores.

“Hoy perdimos a mi mamá y esto es muy duro todo porque un auto los chocó y se dio a la fuga. Ojalá lo encuentren y pague lo que hizo. No voy a recuperar a mi mamá con eso, pero esa persona no puede quedar así”, expresó su hija, también llamada Rosana, desde su cuenta de Facebook, dando así una versión sobre lo ocurrido que aún no había sido confirmada por la investigación.

Los restos del matrimonio fueron velados este domingo en la sala velatoria de calle Saavedra 115, a partir de las 12, de acuerdo al comunicado de servicio fúnebre de la Casa Arano.