Un comerciante acusó de ladrona a una nena de 4 años y desató una batalla campal dentro del supermercado.

En los últimos días ocurrió un grave episodio de violencia en un supermercado chino de Caleta Olivia y generó conmoción en toda la comunidad tras la difusión de un video en redes que, según la familia involucrada, no refleja la totalidad de los hechos.

Todo empezó cuando Damián Acosta asistió al comercio junto a su pareja, la hija de ella y otros familiares. Según explicó en una entrevista televisiva, el conflicto comenzó a partir de que la niña agarró un huevo de chocolate de una góndola, aunque después lo devolvieron a su lugar.

Según su relato, al momento de pagar, el dueño del local se negó a cobrarles el producto y acusó a la nena, de cuatro años, de haber intentado robar. La discusión fue escalando los niveles de tensión y la pareja de Acosta intentó mediar para apacigüar la violencia, pero en ese momento la esposa del comerciante le arrojó una botella.

Sin embargo, lo peor todavía no había ocurrido. Instantes después del incidente con la botella, el comerciante exhibió un arma de fuego y apuntó contra la madre y el abuelo de la niña. Acosta expresó que esta secuencia no se ve reflejada en el video que se viralizó, por lo cual la opinión pública "tiene una versión parcial de los hechos".





El incidente que terminó en la Comisaría

La disputa terminó con toda la familia en la Comisaría, donde permanecieron detenidos alrededor de 24 horas. El comerciante presentó las imágenes de las cámaras de seguridad, pero la situación dio un giro inesperado cuando la Justicia ordenó el secuestro y análisis del material fílmico completo. “El juez verificó que no existió ningún intento de robo y por eso ordenó nuestra libertad inmediata”, afirmó Acosta a medios locales.

La familia cuestionó el accionar de la policía, que siempre los trató "como sospechosos". "Difundieron un video editado donde nos acusan de robar", contó el denunciante y adelantó que iniciará acciones legales contra el supermercado y "contra quienes replicaron las imágenes sin verificar la información".

Acosta relató además que la niña “quedó asustada y traumada” tras lo ocurrido y que llevará el caso “hasta las últimas consecuencias” para evitar que algo así se vuelva a repetir.