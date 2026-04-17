Tragedia y horror: su hija de 4 años murió por asfixia y el padre se suicidó frente a los médicos

Una tragedia sin precedentes sacudió la frontera entre Argentina y Bolivia tras la muerte de una nena de 4 años en un centro de salud. El padre de la menor la trasladó de urgencia a la guardia en San José de Pocitos, pero los médicos confirmaron que la pequeña llegó sin signos vitales. Ante la desesperación del momento y frente a la mirada atónita del personal sanitario, el hombre sacó un arma y se quitó la vida de un disparo. El violento episodio generó un caos inmediato en el hospital, mientras los pacientes y profesionales intentaban procesar la doble fatalidad ocurrida en el lugar.

Qué descubrieron los médicos sobre la muerte de la nena

La autopsia realizada al cuerpo de la menor reveló una realidad aún más escalofriante al confirmar que se trató de una muerte por asfixia mecánica. Los forenses detectaron signos de anoxia encefálica producto de una fuerte compresión torácica y abdominal, determinando que el fallecimiento fue de carácter homicida. Además, el informe detalló que la víctima presentaba múltiples lesiones antiguas que sugieren un cuadro de violencia física sostenida durante semanas o incluso meses. Estos hallazgos colocan el foco de la investigación en el entorno familiar directo para reconstruir las condiciones de vida de la niña.

La nena habría sido víctima de un cuadro de violencia sostenida.

Respecto al padre, las autoridades confirmaron que su deceso se produjo de forma instantánea por un traumatismo encéfalo craneano grave compatible con un suicidio por arma de fuego. El Ministerio Público de Bolivia tomó intervención inmediata en la causa para determinar el origen del arma y si existían denuncias previas por maltrato infantil. Los investigadores trabajan ahora en la toma de testimonios de los médicos que presenciaron el hecho y en el análisis del domicilio donde residía la familia. La magnitud del caso despertó una fuerte conmoción social en ambas márgenes de la frontera por la saña del crimen.

La Justicia busca esclarecer si hubo omisiones por parte de organismos de protección al menor que podrían haber evitado este desenlace fatal en Yacuiba. Mientras tanto, el hospital permanece bajo custodia policial mientras se terminan de recolectar las pruebas biológicas y balísticas necesarias para cerrar el expediente.