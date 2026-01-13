Repudiable: un hombre golpeó de manera brutal al perro de una vecina porque le ladró a su hija

Un perro le ladró a una niña en el palier de un edificio y su padre reaccionó de manera violenta. El hombre protagonizó una repudiable golpiza que quedó registrada en las cámaras de seguridad.

Fue en Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires, en un edificio ubicado en la avenida Santa Fe al 200. Como se puede observar en las imágenes, el hombre estaba saliendo del ascensor junto a su niña cuando se cruzó con una vecina que volvía de pasear a su perro.

En un momento, la mascota se soltó de su dueña y le ladró a la hija del hombre, quien lejos de apaciguar la situación salió corriendo detrás del animal y comenzó a patearlo.

La dueña del perro debió ser internada tras sufrir un shock emocional por el episodio de extrema violencia. Según los vecinos, el agresor le gritó a la mujer frases como: “¡Vamos, Hitler! ¡Mueran todos!”.

“Además de la gravedad del hecho en sí, cuando vimos cómo pateó al perro, nos alarmó también el nivel de violencia y lo que dijo. Es muy preocupante convivir con alguien así”, expresó el vecino. El consorcio del edificio evalúa aplicar sanciones al hombre y convocaron a una asamblea para analizar los pasos a seguir.