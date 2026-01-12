Tragedia: una mujer y su hija murieron tras un brutal choque sobre un puente en la ruta

Una madre y su hija fallecieron tras un violento choque y posterior caída desde el Puente del Matadero en la Ruta Nacional 40, Mendoza. El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo cuando una camioneta con cuatro ocupantes colisionó contra un Fiat Palio a la altura de Malargüe. Producto del fuerte impacto, el vehículo de mayor porte se precipitó al vacío, provocando el deceso inmediato de dos de sus integrantes.

En la camioneta viajaba Vilma Guanco, de 30 años, junto a su hija y otros dos acompañantes masculinos que resultaron con heridas de gravedad. El conductor de 38 años permanece internado en terapia intensiva, mientras que un adolescente fue trasladado de urgencia a la ciudad de Mendoza. Las tres ocupantes del automóvil particular solo sufrieron politraumatismos leves y fueron asistidas rápidamente por personal médico en el hospital regional.

El test de alcoholemia realizado a la conductora del Palio dio negativo.

Se buscan determinar las causas exactas del choque

Las pericias criminalísticas trabajan en el lugar del accidente para intentar determinar las causas exactas que provocaron la colisión frontal entre ambos vehículos. Las autoridades del Ministerio de Seguridad informaron que el test de alcoholemia realizado a la conductora del Fiat Palio arrojó un resultado negativo tras el choque. La comunidad local se encuentra profundamente conmocionada por la violencia del hecho ocurrido en una zona de tránsito frecuente hacia el norte.

“El caso fue tratado desde el primer momento conforme a los procedimientos establecidos”, indicaron fuentes oficiales sobre el operativo de rescate desplegado bajo el puente. La investigación judicial continúa abierta para establecer responsabilidades mientras se aguarda por la evolución de los sobrevivientes que permanecen bajo pronóstico reservado. La Ruta 40 fue parcialmente liberada tras las tareas de remoción de los restos de los vehículos involucrados en esta triste jornada mendocina.