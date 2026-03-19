Estaban tomando cerveza, chocaron el auto contra una casa y se les prendió fuego: cuánto le dio la alcoholemia a la conductora

Una increíble escena se dio en la mañana de este jueves en San Luis y Castelli. El primer impacto lo da la imagen: un Peugeot 208 directamente adentro de una vivienda. El auto se prendió fuego al chocar con la casa y Camuzzi tuvo que intervenir por la pérdida de gas que se generó en el domicilio. Pero la historia es todavía más llamativa.

Según testigos, las tres mujeres que viajaban en el coche descendieron en un visible estado de ebriedad. Como prueba de ello, una de ellas bajó con una cerveza. La conductora se sometió luego al test de alcoholemia y el resultado fue contundente: tenía 1,39 g/l de alcohol en sangre.

Dos patrulleros llegaron a la zona. Foto 0223.

El operativo en el lugar del hecho se hizo cada vez más grande. El Same asistió a las mujeres por el golpe que se pegaron, sin lesiones de gravedad pero con un corte en la cara de quien manejaba y quiso escapar. Los bomberos llegaron para sofocar el incendio, siendo una propiedad en refacción la damnificada además del coche. La policía atrapó a la conductora, chequeó los datos del vehículo y comprobó otro ribete de este suceso.

Los bomberos apagando el incendio. Foto 0223.

La patente coincide con la denunciada por un hombre, quien adujo en la comisaría que le robaron el auto. La fiscal Florencia Salas también se apersonó en San Luis y Castelli, donde un sorpresivo y peligroso siniestro se convirtió en una historia delictiva.