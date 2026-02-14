Murió un joven de 20 años y dos personas resultaron heridas en un choque frontal en la ruta 2

El choque involucró a dos camionetas, una EcoSport y una Toyota Hilux.

Murió un joven de 20 años y otras dos personas resultaron heridas en la mañana de este sábado a raíz de un choque frontal a la altura del kilómetro 191 de la ruta 2, en jurisdicción de Castelli.

Según la información a la que accedió 0223, el fatal accidente se registró sobre el carril en sentido a Mar del Plata, donde por motivos que son materia de investigación impactaron una EcoSport y una Toyota Hilux.

La víctima fue identificada como Sebastián Traverso, quien conducía la primera camioneta mencionada y era oriundo de Castelli, y murió en el acto producto de la colisión.

Por su lado, en el segundo vehículo involucrado viajaban un hombre de 55 y una mujer de 47, y ambos debieron ser trasladados al Hospital de Castelli con lesiones.

La primera hipótesis apunta a que Traverso, que se trasladaba en sentido a Buenos Aires, perdió el control del rodado, cruzó de carril y chocó de frente a la Hilux, que viajaba en dirección a la Costa.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía descentralizada de Castelli, cargo del fiscal Bruno Hermosa, quien caratuló la causa como homicidio culposo.