SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Muerte en ruta 2

Murió un joven de 20 años y dos personas resultaron heridas en un choque frontal en la ruta 2

El fatal accidente ocurrió en la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 191. La víctima habría cruzado de carril e impactado con la camioneta que viajaba en dirección a la Costa.

El choque involucró a dos camionetas, una EcoSport y una Toyota Hilux.

14 de Febrero de 2026 14:41

Por Redacción 0223

PARA 0223

Murió un joven de 20 años y otras dos personas resultaron heridas en la mañana de este sábado a raíz de un choque frontal a la altura del kilómetro 191 de la ruta 2, en jurisdicción de Castelli.

Según la información a la que accedió 0223, el fatal accidente se registró sobre el carril en sentido a Mar del Plata, donde por motivos que son materia de investigación impactaron una EcoSport y una Toyota Hilux.

La víctima fue identificada como Sebastián Traverso, quien conducía la primera camioneta mencionada y era oriundo de Castelli, y murió en el acto producto de la colisión.

Por su lado, en el segundo vehículo involucrado viajaban un hombre de 55 y una mujer de 47, y ambos debieron ser trasladados al Hospital de Castelli con lesiones.

La primera hipótesis apunta a que Traverso, que se trasladaba en sentido a Buenos Aires, perdió el control del rodado, cruzó de carril y chocó de frente a la Hilux, que viajaba en dirección a la Costa.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía descentralizada de Castelli,  cargo del fiscal Bruno Hermosa, quien caratuló la causa como homicidio culposo.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar