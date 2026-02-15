Tragedia en la Ruta 2: quién era el joven futbolista que murió en un choque frontal

Un trágico accidente de tránsito terminó con la vida de Sebastián Traverso, un futbolista amateur de 20 años, tras un choque frontal en la Ruta 2 durante la mañana del sábado. El siniestro ocurrió a la altura de Castelli en el inicio del receso por Carnaval. La comunidad local y diversos clubes despidieron al joven con emotivos mensajes mientras la Policía investiga las causas del impacto.

Tal como se informó, el episodio tuvo lugar exactamente en el kilómetro 191 en dirección hacia la ciudad de Mar del Plata. Sebastián era muy querido en su localidad, ubicada en el sur bonaerense, debido a su extensa trayectoria en el fútbol infantil y juvenil de la zona.

El Independiente Fútbol Club de Castelli, institución donde el joven inició su camino deportivo, publicó un comunicado oficial para expresar sus condolencias. "El Independiente Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Sebastián Traverso, querido miembro de nuestra comunidad", manifestó la entidad. La comisión directiva decidió suspender todas las actividades deportivas programadas para este fin de semana de duelo.

El sentido posteo de despedida del club.

La víctima también tuvo un paso formativo por las categorías juveniles de Estudiantes de La Plata y Villa San Carlos antes de su regreso al pago chico. También participó en la escuela Omar Lamas y resultó elegido en una selección por el club River Plate, según detalló Canal 4 Castelli. Su compromiso con la Liga Chascomunense le otorgó un amplio reconocimiento entre sus pares y entrenadores.

El Club Deportivo Castelli también se sumó a las muestras de afecto y solidaridad para con los allegados del deportista fallecido. "Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento y enviamos nuestras más sinceras condolencias", escribieron las autoridades del club rival en redes sociales. La unión de los equipos locales reflejó el impacto humano que provocó el accidente en la pequeña localidad.

Sebastián Traverso murió este sábado en un accidente de tránsito.

Por su parte, el intendente municipal Francisco Echarren manifestó su tristeza ante la noticia que enluta a toda la familia de los trabajadores públicos locales. "Con muchísimo dolor, el Intendente Francisco Echarren y toda la familia municipal despiden a Sebastián Traverso, joven vecino de nuestra ciudad", reza el texto oficial. El jefe comunal envió fuerza a sus padres y se puso a disposición.