Un accidente la desfiguró y salió adelante con ayuda de la gente: “Perdí mi cara, pero gané una gran fortaleza”

A casi un año del accidente en rollers que la dejó con el rostro desfigurado, Sol Gari decidió transformar su experiencia en acompañamiento para otras personas que atraviesan situaciones similares. A través de las redes sociales, comparte en primera persona el proceso físico y emocional que le toca vivir, con un mensaje inspirador como motor: el de que incluso en los momentos más difíciles, reconstruirse es posible.

“Lo primero que sentís es miedo. Miedo a no saber cómo vas a hacer para recomponer tu vida”, contó Sol a 0223, quien actualmente tiene 24 años. En mayo del 2025, un segundo cambió su vida para siempre. Lo que arrancó como un simple paseo en rollers por la costa, terminó con un accidente que la dejó internada. Como consecuencia, su rostro quedó con múltiples heridas, que implicaron varias cirugías de reconstrucción y una profunda crisis que se extendió en el tiempo: “Los primeros meses lloraba todas las madrugadas. Pensaba cómo iba a salir a la calle, cómo iba a seguir con mi vida”.

El impacto no fue únicamente estético, ya que durante meses no pudo respirar por la nariz y aún hoy convive con secuelas como la movilidad de sus dientes y las dificultades funcionales en uno de sus ojos. “Son cosas que no se ven en una foto, pero que afectan todo el tiempo”, explicó Sol y aseguró que esa dimensión es la que muchas veces queda invisibilizada cuando se habla de este tipo de accidentes.

Más allá de las heridas físicas, Sol hizo hincapié en las emocionales: “Nadie te enseña a reconstruir tu vida después de algo así. No solo tu apariencia, sino también tu corazón”. Y es en ese camino que sintió que podía compartir algo diferente con los que atraviesan traumas similares. “Sentís que ya no sos digno de que te miren, que perdiste tu lugar en el mundo, pero es un sentimiento transitorio”, expresó Sol y subrayó que esa es la convicción que hoy intenta transmitir con sus contenidos.

Transformar el dolor en impulso para salir adelante

En Instagram y Tik Tok Sol muestra la evolución de sus tratamientos, pero también el recorrido interno que le llevó aceptar lo ocurrido y encontrar nuevas herramientas para salir adelante. “A veces tenés que inventarlas, porque no sabés dónde buscar ayuda o no encontrás a alguien que haya pasado por lo mismo", expresó.





Con el tiempo, dice Sol, logró resignificar lo vivido: “Sí, perdí mi cara, pero gané algo mucho más importante, una fortaleza interior que hoy no la cambiaría por nada”. Desde ese lugar, su objetivo es acompañar a quienes recién comienzan ese proceso, ese “camino duro y largo” que ella conoce de primera mano: “Cuando a mí me pasó, no tenía ninguna referencia, nadie que me mostrara que se podía salir. Hoy quiero ser eso para otros”.





Su mensaje en las redes intenta romper con la idea de que una tragedia de este tipo marca un final. “La vida no se termina ahí, aunque lo parezca. Mientras uno esté vivo, siempre hay una forma de seguir”. Así es como Sol resignificó su historia y creó una red de contención para quienes enfrentan el mismo miedo que ella sintió alguna vez. “El sol vuelve a salir, incluso después de los momentos más oscuros”, cerró.

