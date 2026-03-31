Los frenaron por la calle y sorprendieron al contar su historia: "Fuimos mejores amigos y ahora nos casamos"

El influencer Facundo Pedraza acostumbra crear contenidos espontáneos recorriendo las calles de Mar del Plata y entrevistando a vecinos bajo diferentes tópicos. En ese marco es que se cruzó con Barbi y Victor, una pareja que logró sorprender a todos con su historia.

"Si su vida fuese una película, ¿cómo se llamaría?", les preguntó Facundo al interrumpir su andar. Barbi no tardó en responder que "tendría que ser al revés, tendrían que hacer una película de nuestra vida".

Y fue entonces que relataron: "Nos conocemos hace 35 años y hace 9 que nos pusimos en pareja. Fuimos mejores amigos y dentro de dos semanas, nos casamos". Emocionado por la respuesta, el influencer retrucó: "¿Cómo fue la propuesta?".

"Después de que nos pusimos en pareja la cosa empezó a cambiar", contó Victor. Respecto a la propuesta de matrimonio, Barbi reveló: "Me la hizo en un hotel reconocido de Mar del Plata en la calle Alberti al 400, apareció con la cajita y bueno".

También contaron que ninguno de los dos estuvo casado antes. "Somos los dos mayores de 50 y muy orgullosamente decimos que nos vamos a casar", expresó la mujer y agregó: "Es un sueño, ya por concretarse".

Victor comentó que la luna de miel será en Bariloche y que les gustaría planificar "un viajecito a Europa" para compartir juntos más adelante.

El video de la entrevista en la calle se viralizó en poco tiempo y la publicación se llenó de mensajes cariñosos para la pareja. "Qué lindos", "Me encanta" y "Les deseo lo mejor", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.