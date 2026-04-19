Una violenta pelea en plena calle terminó con ocho detenidos en el barrio Las Lilas

Un violento episodio se registró este mediodía en la intersección de las calles Almirante Brown y 176 del barrio Las Lilas, donde intervino personal policial tras una denuncia al 911 por disturbios en plena vía pública.

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió cerca de las 13:50. El llamado advertía sobre una pelea entre varios hombres, algunos presuntamente armados. El comando de Patrullas se dirigió rápidamente al lugar, pero no lograron constatar la presencia de armas ni disparos.

Los agentes sí encontraron a un grupo numeroso de personas en medio de un enfrentamiento. En ese contexto, procedieron a la detención de ocho hombres, de entre 17 y 36 años.

De acuerdo al parte policial, no se secuestraron armas blancas ni de fuego durante el procedimiento. En la causa intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de la Dra. Ana Caro, quien, en principio, no adoptó medidas restrictivas.

Luego tomó intervención el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, encabezado por el Dr. Yañes Urrutia, que dispuso la entrega del menor a sus progenitores.

Finalmente, el Juzgado Correccional N° 1 avaló el accionar policial y ordenó actuaciones por infracción al artículo 35 del Decreto Ley 8031/73. Tras cumplirse los recaudos legales, los involucrados recuperaron la libertad bajo caución juratoria.