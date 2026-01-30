Desalojaron a tres personas que acampaban en la vía pública: "Se terminó la rancheada en Las Lilas"

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, realizó este jueves una intervención en el barrio Las Lilas, después de que vecinos reclamaran por un acampe en la vía pública.

En el operativo que se llevó adelante se desalojó a dos hombres y una mujer que mantenían un acampe en el espacio público del barrio. El objetivo de la acción policial era el de garantizar la seguridad, la libre circulación y la correcta utilización de los lugares comunes.

Según la Municipalidad, "el operativo contó con la intervención de la Patrulla Municipal, EMSUR y personal policial. Las tareas permitieron desmontar el acampe y recuperar el espacio, restableciendo las condiciones de circulación y seguridad en la zona".

El Intendente Agustín Neme publicó un video del procedimiento en sus cuentas oficiales y celebró: "Se terminó la rancheada en Las Lilas. Ni okupas ni fisuras tomando lo que no les corresponde. El espacio público se respeta".

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de operativos para dar respuesta a las denuncias vecinales, prevenir situaciones de riesgo y asegurar que los espacios públicos sean utilizados de forma adecuada por toda la comunidad.