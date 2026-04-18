Hacia “willy”, casi atropella a una familia y se escondió en una casa: quedó preso

En Colombia y Libertad estuvo al borde de embestir a un hombre y una menor de edad.

Un motociclista de 29 años que realizaba maniobras imprudentes en el barrio Libertad, huyó de la policía, casi atropella a una familia cuando subió a la vereda y se quiso esconder en una casa fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Las maniobras del conductor de la moto Honda Wave fueron advertidas por personal del Comando de Patrullas y de la comisaría sexta en la zona de Tres de Febrero y República Árabe Siria. Allí el conductor se dio a la fuga y comenzó una persecución que atravesó distintas calles y avenidas.

“En Colombia y Libertad casi atropella a hombre y una menor de edad, al llegar a Libertad y Errea tiró el rodado y se metió corriendo en una vivienda donde fue reducido por el personal que participaba del operativo”, dijeron fuentes oficiales.

El personal comunicó lo sucedido al fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, que dispuso la formación de una causa por prueba ilegal de velocidad con destreza en motovehículo, resistencia a la autoridad y violación de domicilio, además del traslado del imputado a Tribunales.

Este sábado el sujeto se negó a declarar y el Juez de Garantías Juan Tapia convirtió, tal lo pedido por el fiscal, la aprehensión en detención, por lo que seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.