Voraz incendio de una vivienda con papeles y cartones: hospitalizaron a dos bomberos y una vecina

Voraz incendio de una vivienda con papeles y carones: hospitalizaron a dos bomberos y una vecina

Un voraz incendio arrasó con una vivienda en el barrio Las Lilas de Mar del Plata. El fuego se propagó en cuestión de minutos ya que en su interior había acopiados materiales inflamables como papeles y cartón. Tres personas - entre ellos dos bomberos - fueron hospitalizados.

El siniestro se registró alrededor de las 14 en un domicilio ubicado en inmediaciones de Grecia y Almirante Brown. Por motivos que son materia de investigación, se originó un incendio en el interior de la vivienda de tres ambientes.

Al lugar fueron convocados una autobomba y un camión cisterna de los cuarteles Monolito y Centro que rápidamente procedieron a realizar las tareas de extinción para evitar la propagación a espacios linderos. "El lugar poseía mucha carga de fuego por acumulación de materiales combustibles en su interior como papeles y cartones", describieron las fuentes consultadas.

Tras más de una hora de combate contra el fuego, dos bomberos fueron asistidos por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) conscientes y lúcidos. Asimismo, una vecina que intentó sofocar el foco ígneo y sufrió inhalación de humo también fue hospitalizada.

AMPLIAREMOS.-