Nueva jornada de reciclaje en Mar del Plata: el Punto Verde cambia de ubicación

El Punto Verde no acepta ecobotellas, medicamentos, ni neumáticos fuera de uso.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), informó que este jueves, de 9 a 12, el dispositivo Punto Verde funcionará en plaza España, ubicada en Libertad entre La Rioja y Catamarca.

En ese mismo horario, quienes estén inscriptos en el programa “Adoptá un Árbol” podrán retirar sus ejemplares. Quienes todavía no se hayan anotado pueden hacerlo a través del siguiente enlace.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal usado, contenido en botellas plásticas, pilas comunes o recargables y anteojos en desuso —ya sean de sol o recetados— para su recuperación y reutilización dentro de la cadena productiva.

También se recibirán materiales reciclables como plásticos, metales, vidrio, papel y cartón. Como incentivo, quienes participen recibirán un plantín del vivero municipal como compensación ambiental.

Desde el EMSUR aclararon que el Punto Verde no acepta ecobotellas, medicamentos, neumáticos fuera de uso, electrodomésticos de gran tamaño, lámparas ni pilas de mercurio.

El programa busca fortalecer acciones conjuntas para el cuidado del ambiente, en articulación con empresas de triple impacto, dentro de una política de gestión integral de residuos.

En ese marco, el ente mantiene convenios con distintas firmas: Transervice se ocupa del tratamiento de pilas; AQV Ambiental procesa el aceite vegetal usado; y Desechos Tecnológicos trabaja en la reparación y reutilización de equipos electrónicos como computadoras, celulares y pequeños electrodomésticos. En cuanto a los anteojos, se colabora con la ONG Amigos Solidarios por la Salud, que los reacondiciona y los distribuye a personas que los necesitan.

Para consultar el cronograma completo de los Puntos Verdes, se puede ingresar en: www.mardelplata.gob.ar/puntosverdes.