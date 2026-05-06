Llega el Punto Verde: podés llevar residuos electrónicos, plásticos, metales, vidrios, papeles y más

En caso de lluvia, el dispositivo será suspendido hasta la próxima fecha.

A través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), el Municipio informó la nueva ubicación del dispositivo Punto Verde, que este viernes de 9 a 12 estará en la plaza José Hernández del barrio Los Pinares, ubicada en Cardiel y Daireaux. Además de llevar los residuos reciclables, quienes se hayan inscripto en el programa “Adoptá un árbol” podrán retirar sus ejemplares de vereda.

En simultáneo, el Prevenir llevará su programa de concientización ambiental a la Escuela Primaria N° 16, ubicada enfrente. Esta iniciativa busca educar y generar nuevos hábitos en la comunidad y un mayor compromiso con el cuidado de los recursos naturales. Los docentes que quieran recibir estas charlas pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].

El Punto Verde recepciona residuos eléctricos o electrónicos (Raees), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso, con el fin de alcanzar una gestión eficiente de los residuos y la promoción de prácticas sustentables en la comunidad.

La jornada se realizará el viernes de 9 a 12 en la plaza José Hernández, en el barrio Los Pinares.

También se reciben residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón, que habitualmente se descartan en la bolsa verde. A cambio, los vecinos recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental. Se recuerda que no se reciben ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

En caso de lluvia, el dispositivo será suspendido hasta la próxima fecha. Para conocer el cronograma completo, ingresar en este enlace.

Resultados del Punto Verde

A solo dos meses de su puesta en marcha, esta iniciativa ya permitió recuperar 6.887 kilos de materiales reciclables que no fueron destinados al relleno sanitario, contribuyendo así a extender su vida útil y reducir la generación de microbasurales.

Entre los materiales acopiados, se destacan 3.050 kilos de residuos tecnológicos, 2.214 kilos de vidrio, 578 kilos de papel y cartón, 513 kilos de plásticos, 224 kilos de pilas, 176 kilos de metales, 68 pares de anteojos y 111 litros de aceite vegetal usado.

Programa Adoptá un árbol

En paralelo a la jornada, se desarrolará el programa Adoptá un árbol por el cual, los vecinos que hayan completado el formulario podrán retirar su árbol de vereda. Quienes aún no lo hayan hecho, están a tiempo de anotarse acá y contribuir en la promoción del paisaje forestal de la ciudad.